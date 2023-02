Détournement d’un milliard de FCfa à la Poste: Un nouveau DG tombe Rebondissement dans l’affaire du détournement de 1,5 milliard Fcfa à La Poste. Les arrestations se poursuivent dans l’affaire des chèques frauduleux qui éclabousse Postefinances. D’après Libération. le DG de Sendis et Sogeneq a été arrêté et placé sous mandat par le juge du 2e cabinet. Mactar Diop avait reçu, à travers ses deux sociétés, 700 millions FCfa sous forme de chèques frauduleux.

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Février 2023

Le juge du 2e cabinet en charge du dossier a donné un délai d’un mois aux créanciers pour rembourser la somme e empruntée à Poste Finances. Passé ce délai, les bénéficiaires, qui sont au nombre de 50, seront immédiatement placés sous mandat de dépôt.



Déjà, de nombreux employés de La Poste, dont des syndicalistes, sont en train de rembourser. Pour rappel, 1033 chèques, couvrant des montants de 100.000 à 50 millions FCFA ou plus, ont été saisis lors des perquisitions effectuées dans les bureaux des postiers mis en cause.



Ces chèques constituaient les garanties des «prêts» accordés à des fournisseurs comme Business partners (55 millions F CFA), Alamine Multiservices (65 millions F CFA), Général d’entreprise (13 millions F CFA), Samassa Distribution (25 millions CFA, Ac Consulting Sarl (25 millions F CFA).



Les « prêts » ont été aussi octroyés à des personnes décédées. Les mis en cause bénéficiaient également de «prêts» pour eux-mêmes en versant dans le dossier des garanties des chèques en bois dont la plupart ont été faits avec des signatures falsifiés.





