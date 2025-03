Deux ans avec sursis pour Ardo Gningue : le verdict est tombé Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Mars 2025 à 14:23 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Ardo Gningue/ Serigne Ndong Ardo Gningue a été condamné ce mercredi 26 mars 2025 à une peine de deux ans de prison avec sursis par le tribunal des flagrants délits de Dakar, après avoir été reconnu coupable d’avoir tenu des propositions contraires aux bonnes mœurs. Le parquet avait initialement requis six mois de […] Sénégal Atlanticactu/ Ardo Gningue/ Serigne Ndong Ardo Gningue a été condamné ce mercredi 26 mars 2025 à une peine de deux ans de prison avec sursis par le tribunal des flagrants délits de Dakar, après avoir été reconnu coupable d’avoir tenu des propositions contraires aux bonnes mœurs. Le parquet avait initialement requis six mois de prison, dont trois avec sursis, mais le tribunal a finalement infligé une peine plus sévère, assortie d’une amende de 200 000 FCFA. Ardo Gningue retrouve ainsi sa liberté après avoir passé environ dix jours en détention. Son arrestation a fait suite à une publication sur les réseaux sociaux dans laquelle il critiquait le procureur de la République en des termes jugés irrespectueux. Il reprochait au ministère public de ne pas avoir ouvert d’enquête à la rencontre du journaliste Pape Assane Seck, qu’il accusait d’avoir tenu des propositions similaires à ceux qui lui étaient reprochés. Devant le tribunal, Ardo Gningue a tenté de se justifier, affirmant que le mot « sa.. » n’était pas une insulte, bien qu’il ait reconnu qu’il s’agissait d’un « gros mot ». Face aux juges, il a exprimé des remords : « C’était une erreur. Cela ne se reproduira plus. Les pastéfiens me menaçaient en disant que je passerais la Korité en prison. » Le substitut du procureur, quant à lui, l’a sévèrement averti : « Dès que vous êtes devant les caméras, vous dites tout ce qui vous passe par la tête pour faire le buzz, puis vous réalisez vos erreurs après coup. On peut interpeller le procureur, mais il faut le faire avec respect. »



Source : Source : https://atlanticactu.com/deux-ans-avec-sursis-pour...

Accueil Envoyer à un ami Partager