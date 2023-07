Deux frères jumeaux, l’un procureur et l’autre avocat, s’affrontent à cause de Sonko

Rédigé par leral.net le Lundi 31 Juillet 2023

Ousmane Sonko divise même des familles. Deux frères jumeaux se sont battus à cause du leader de Pastef. Il s’agit de Assane et Ousseynou Ngom. Qui se ressemblent comme deux gouttes d’eau. Le premier est substitut du procureur de la République tandis que le second est avocat du président de Pastef.



D’après Les Échos, qui vend la mèche, certains journalistes ayant assisté au point de presse du chef du parquet, vendredi, puis à la conférence de presse des conseils de Sonko, ce dimanche, croyaient avoir affaire à la même personne. Le journal rapporte que Me Bamba Cissé, autre avocat de Sonko, dut intervenir pour préciser que Ousseynou et Assane Ngom sont des jumeaux, lit-on dans Rewmi.

