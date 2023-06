Deux frères tués par une foudre à Tambacounda

Une foudre qui s’est abattue, dans la région de Tambacounda, lors des pluies diluviennes, dans la nuit du 13 au 14 juin a tué deux personnes et fait un blessé grave dans la commune de Koulor.



D'aprés le Soleil.sn, deux frères de même père et de même mère (âgés respectivement de 20 ans et 18 ans) atteints par la foudre ont rendu l’âme. Une troisième personne a quant à elle subi des blessures. Elle est actuellement prise en charge à l’hôpital.