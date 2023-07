Déviation Provisoire d’une conduite vers le Lac: La seule solution d’éviter aux eaux usées d’envahir les Parcelles Assainies et la Cité Soprim L’Office National de l’Assainissement du Sénégal (Onas) est allé à la rencontre des riverains du Lac Soprim qui ont dénoncé, hier, les nuisances découlant des eaux usées. Au cours de cette rencontre, les ingénieurs de l’Onas ont donné les raisons qui justifient la mise en place de cette solution provisoire. A la vérité, cette solution est le moindre mal sinon, les Parcelles Assainies, Cités Impôts et Domaines, Soprim seraient inondées par les eaux usées.

Rédigé par leral.net le Samedi 8 Juillet 2023 à 18:52 | | 0 commentaire(s)|

« Il fallait dévier, sinon, nous serions dans l’obligation d’arrêter l’ensemble des stations de pompage des Parcelles Assainies. Dans ce cas, il y aura des inondations à Soprim et dans les Parcelles Assainies, à la Cité Impôts et Domaines. C’est une solution provisoire qui va nous permettre de terminer les travaux », a expliqué Ibrahima Mendes.



Cette déviation a été décidée à la suite du constat de débordements des eaux usées du côté du marché Case Bi. Il fallait alors procéder au remplacement de la conduite sujette à l’occurrence des casses. « Nous avions constaté qu’il y avait beaucoup de casses, du côté du marché, sur la conduite des Parcelles Assainies, posée en 2008 et qui était en fibrociment. Depuis trois ans, il y a beaucoup de débordements du côté du marché », a indiqué Ibrahima Mendes, Chef de service de l’Assainissement industriel à l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS). Il était avec les autres agents de la Direction de l’Exploitation, de la Direction du Marketing, de la Communication et de l’Innovation.



Au cours des échanges, les techniciens ont soutenu que le raccordement du quartier de Soprim Extension est dans le pipe-line. C’est pour cette raison que la conduite a été déviée au quartier Soprim. « Nous avons remplacé la conduite DN 500 par une conduite DN 1000 qui est beaucoup plus grande, nous l’avions remplacée avec le PHD, c’est pour que celle-ci puisse tenir beaucoup plus longtemps et assurer le service qui lui est dévolu », informe Ibrahima Mendes qui a ajouté : « maintenant pourquoi la conduite est passée dans cette zone ? On aurait pu la remplacer au niveau du marché. Mais nous l’avons fait passer par Soprim, c’est pour raccorder toutes les concessions de Soprim extension », a fait savoir Ibrahima Mendes.





Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook