Dg de la caisse des dépôts et consignations, Aliou Sall toujours dans le conflit d’intérêts

Mercredi 8 Août 2018

Alors qu’on s’attendait à son départ, Aliou Sall confirme son maintien à la tête de l’Association des maires du Sénégal (Ams). Un poste incompatible avec ses immenses fonctions de Directeur de la Caisse des dépôts et consignations. Le Maire de Guédiawaye se trouve toujours dans le conflit d’intérêts.



Annonçant sa volonté de démissionner de la tête de l’association de l’Association des maires du Sénégal (Ams), il y a un an, Aliou Sall n’a pas bougé de son fauteuil. Il est resté tout à la fois, le tout-puissant Dg de la Caisse des dépôts et consignation et patron des maires du Sénégal.



En effet, disparu des radars médiatiques, malgré une vraie fausse pétition qui serait lancée par son frère de parti, Lat Diop, Aliou Sall est resté fort dans ses convictions. Constant dans sa démarche. Pour lui, le temps n’est pas à la parole, mais à l’action. « Pour l’instant, je ne peux pas vous accorder une interview. Mais je vous parlerai au moment venu », sert-il à nos confrères de l’Observateur.



Parlant de la présidence de l’Ams, il reste répond ni gêné, ni fier: « Pour l’Ams, je reste jusqu’à la fin de mon mandat ».



Le Dg de la Caisse des dépôts et consignations a t-il été retenu par ses pairs après le dépôt de sa démission au bureau de l’Ams? A t-il réellement voulu démissionner de son poste de président des maires?



En tout cas, le maire de Guédiawaye maintient le conflit d’intérêts et refuse d’aller jusqu’au bout de cette logique qui l’avait poussé à quitter à l’époque, la présidence de l’Union des associations des élus locaux.

