Dgid: Une haute autorité des impôts et domaines serait dans de sales draps

Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Septembre 2023

Une haute autorité des impôts et domaines serait dans de sales draps. L’autorité, pas des moindres, serait impliquée dans deux dossiers aussi graves l’un comme l’autre.



C’est une révélation du site Actupress, selon laquelle, on en parle depuis quelques jours dans les couloirs de la direction des impôts et des domaines.



D’abord, c’est un scandale foncier, ayant fini de créer un énorme litige. Mais aussi, une affaire de mœurs qui risque de saper sa carrière.



