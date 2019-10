Dialogue inter-religieux : le khalife des mourides invite à la tolérance et à la bonne entente Le khalife général des mourides, par la voix de son porte-parole, Serigne Bass Abdou Khadre, a invité les fidèles musulmans, particulièrement les mourides à « cultiver la tolérance et la bonne entente entre les différentes communautés religieuses.

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Octobre 2019

« Il faut respecter les croyances des autres et ne forcer personne à abandonner ses convictions religieuses », a, en effet, dit Serigne Bass au nom du khalife.

Il a invité les fidèles musulmans et mourides à « cohabiter en bonne entente avec les pratiquants des autres religions ».

Il a toutefois demandé aux fidèles céder aux plaisirs de ce bas monde, soutenant que « la seule liberté, c’est d’arriver à se dompter, à maîtriser ses envies et ses désirs, et ne pas faire de l’assouvissement des plaisirs de la vie, un but ultime ».

Invitant tous les musulmans à défendre l’islam en évitant de rendre les mauvais coups, le khalife a aussi demandé aux talibés mourides de « suivre les recommandations de Serigne Touba et de travailler à perpétuer son œuvre ».



