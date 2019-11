Dialogue national : Benoit Sambou précise et rejette un dialogue au point mort

Un des représentants de la mouvance présidentielle dans le dialogue politique, ne veut pas entendre parler de dialogue national au point mort. Benoit Sambou a énuméré, sur iRadio les différents points qui ont déjà fait l’objet de consensus. «Le dialogue, au niveau de la Commission politique du dialogue national, se déroule dans de bonnes conditions.



Nous en sommes à notre 33e séance sur les différentes questions qui touchent l’évaluation du processus électoral. Nous avons beaucoup avancé par rapport aux questions de démocratie, de liberté et de droits humains, entre autres. De ces discussions, il y a eu des points d’accord, notamment sur le report des élections locales, l’audit du fichier électoral par un cabinet indépendant, l’évaluation du processus électoral de la refonte (du fichier) de 2016 à l'élection présidentielle, les élections des conseils municipaux et départementaux au suffrage universel direct, de même que le maire et le président du conseil départemental, l’harmonisation des pourcentages de répartition des sièges au niveau de la mairie de ville, au niveau du conseil municipal et au niveau du conseil départemental», a-t-il fait savoir.



A propos de Famara Ibrahima Sagna, qui ne serait pas dans les conditions idoines, Benoit Sambou fait savoir que des dispositions sont en train d’être prises pour que les choses aillent de l’avant. «Le président de la République l’a reçu la semaine dernière. Il est en contact permanent avec les institutions en charge d’accompagner le président Macky Sall dans la mise en œuvre du dialogue national. Donc, je crois que des dispositions sont en train d’être prises pour que la commission puisse être installée».



