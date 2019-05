Dialogue national : Boubacar Kanté, Alioune Sall et Mazid Ndiaye dans le comité de pilotage On connait désormais les 4 personnes qui vont constituer le comité de pilotage qui travaillera avec le président Famara Ibrahima Sagna. En plus du général Mamadou Niang, Abdou Mazid Ndiaye, les professeurs Babacar Kanté et Alioune Sall, intègrent ledit comité.

