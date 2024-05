Dialogue national: Une Préoccupation Majeure du Président Bassirou Diomaye Faye

Le choix du thème « La réforme et la modernisation de la justice » pour ce dialogue national reflète l'engagement du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye envers ce secteur crucial. Inscrit dans l'Axe 1 du Projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère, la justice est un pilier fondamental pour la transformation systémique du pays. Depuis son investiture le 2 avril 2024, le Président Faye a clairement exprimé sa volonté de faire du Sénégal un pays d'espérance, apaisé, avec une justice indépendante et une démocratie renforcée.



Dès son premier message à la Nation le 3 avril 2024, à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, il a annoncé la tenue des assises de la justice. Son objectif est de restaurer la dignité de la justice, de la réconcilier avec le peuple et de lui redonner son véritable rôle. Le 9 avril 2024, lors du premier Conseil des Ministres, il a inscrit la modernisation de la justice et la protection des droits humains parmi les cinq orientations prioritaires de son gouvernement.