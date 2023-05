Dialogue national, socle de notre patrimoine de stabilité

Rien de constructif, de grand et de durable ne peut se faire sans paix.

La paix avant le pain, la paix pendant le pain, la paix après le pain !

La paix est une nécessité de tous les moments.



Dans l'inventaire de nos acquis démocratiques, les meilleurs fruits ,nous sont toujours parvenus par l'Arbre du Dialogue. Notre ancestrale et formidable Arbre à Palabres, legs qui sait communiquer et communier avec toutes les générations et qui fort heureusement, s'adapte parfaitement, aux socles de notre ÉTAT-NATION, pour en gager sa stabilité légendaire !



Oui , le Dialogue est une culture sénégalaise aux vertus immenses. C'est notre plus grand patrimoine de Paix dans la stabilité.



Tous les sénégalais d'esprits positifs, épris de paix et soucieux de la stabilité nationale, sauront par l'affirmatif répondre à l'invite du Chef de l'État, gardien de la Constitution, Clé de voûte de toutes les institutions de la République. Son SEM Le Président Macky Sall, grand militant de la paix, a toujours montré sa disponibilité au Dialogue, au nom de l'intérêt supérieur de la stabilité nationale. La paix est un préalable indispensable pour tout investissement et pour tout développement durable.



La paix est un préalable indispensable à toutes formes d'émergence.



QUE L'HYMNE DE LA PAIX CONTINUE DE RYTHMER NOTRE QUOTIDIENNETÉ !



Le langage de la violence, ne saurait prendre la place, de celui de la sagesse dans notre pays le Sénégal, terre de paix, de dialogue et de "Teranga" par excellence car nous le sommes par essence depuis la nuit des temps. C'est seulement, en bien et en commun, que notre précieux bien commun, à savoir le Sénégal, dans toute son entièreté, pourra résister et continuer de bien exister. Aux chocs des rochers, aux intempéries et aux tempêtes préjudiciables à notre embarcation commune, seul le Dialogue, avec toutes ses multiples formes d'expressions, pourra ,nous protéger des dérives contextuelles du Monde qui guettent si soudainement, notre rivage Sénégal. Sénégal c'est Sunugal !



Nous sommes un pays, pétri de valeurs cultuelles, culturelles et républicaines .Un pays qui pétille dans son histoire, avec des leçons richement compilées dans des récits et comptines, qui nous servent parfois de compteurs d'orientations, pour nous faire entendre la voix de la raison, en nous indiquant toujours, la bonne voie de la raison.



Avec la bénédiction et de l'arrivée du pétrole et de l'arrivée du gaz dans notre pays, sources de beaucoup d'avantages économiques mais aussi de convoitises,les démons de la discorde s'impatientent encore davantage.

Sereins et sains d'esprits, nous les vaincrons tous, pour l'accomplissement de notre commune volonté de développement durable.



Dans l'urgence de cette émergence, en grande phase d'exécution grâce à la vision de SEM Macky Sall Président de la République, le préalable invariable demeure encore la paix dans la stabilité.



Nous sommes tous interconnectés. L'histoire racontée par Mame Abdou Aziz Sy Dabakh sur la bataille du margouillat ,vit encore dans nos mémoires. Tous les animaux partisans de l'indifférence et qui se croyaient non concernés, ont fini par le payer au plus fort de leurs vies. Sauver la maison du voisin qui brûle c'est protéger et sauver sa propre maison !



Il est donc impératif , que nous soyons tous militants de la paix mais surtout activateurs de la paix dans toute son expression.



SUR LA SITUATION CONFLICTUELLE ACTUELLE DE NGOR



Je salue la démarche du Président de la République son SEM Macky Sall, père de la Nation, qui dans l'urgence de la nuit,a pu discuter avec des responsables en vue de trouver des solutions.



Au delà de la volonté de l'État, la situation de NGOR, avec le développement des derniers événements, montre à quel point, l'installation de la Gendarmerie ou d'une Police de proximité dans la zone ou ses environs, est une nécessité pour combattre la promiscuité du banditisme en diurne et nocturne.Les conséquences de l'absence d'aménagement territorial dans certaines zones, ne facilitent pas non plus l'existence des voies de mobilité, indispensables aux exigences de développement ,conforme à la vie semi-moderne ou moderne, où soins, sécurité et secours font partie intégrante de la scène publique avec un point commun d'alerte :les cris de sirènes !!



ENTRE JONCTION ET CONJONCTION, ÉVITONS LA CONJUGAISON DES FORCES DU MAL



Malheureusement dans le contexte actuel, cela peut être le terreau fertile de la terreur politique,en perte de vitesse,qui ne cherche qu'à embraser le pays pour exister et masquer le revers de la médaille du mensonge, obtenu dans les hautes compétitions" de la légèreté dans les déclarations et de la légèreté dans les lieux et milieux de fréquentations" .



Mes condoléances à la famille éplorée et par extension à toute la communauté Léboue.



Pour ne pas ,que des esprits malintentionnés, utilisent les jeunes comme bras armés pour échauffer les esprits et pour défier l'État Central, deux propositions peuvent s'offrir :



-Soit différer la programmation, le temps de trouver une solution durable dans la paix totale ;



ou Exécuter le programme de l'État en y ajoutant la demande des contestataires car dans ce même espace, tous ces projets sont réalisables avec une bonne répartition géographique, combinée avec des constructions en hauteur comme solution d'extension surtout pour le lycée.



Maintenant, s'il y a réellement des réfractaires à toute construction de Brigade, cela mérite un autre traitement, en toute intelligence avec des enquêteurs assermentés et expérimentés, en sociologie d'intégration pour ne pas dire infiltration, pour mieux cerner les difficultés.



Il va de soi que ,si une zone sert de théâtre d'opérations à certains malfaiteurs,ces derniers feront tout ,je dis bien tout ,directement ou indirectement , pour éviter la lumière assainissante d'une Brigade de Gendarmerie. Les profiteurs et le profitard en chef ,sont à l'affût pour chercher les braises à même de brûler le pays et d'installer le chaos.



Félicitations à nos forces de défense et de sécurité qui en diurne comme en nocturne,conformément à leur mission,rassurent et assurent la sécurité des personnes et de leurs biens .



MONSIEUR ALIOUNE TINE



Dans notre pays, il n'existe pas de détenus politiques.Maintenant si des citoyens sont coupables d'actes délictuels ou même criminels ,la loi doit être appliquée dans toute sa rigueur pour préserver la quiétude sociale et la stabilité nationale. Aucune appartenance politique, aucune ambition politique n'est synonyme d'impunité ou d'immunité pour se croire tout permis. Nous sommes tous justiciables en République comme en religion.



Le Sénégal est un pays démocratique avec un État respectable et respecté, qui n'a pas de leçons à recevoir de pays dont les aspirations de leurs peuples, souffrent parfois de conformité avec nos lois culturelles et cultuelles et avec notre Constitution.(Exemple sur l'homosexualité..)

Même s'il existe des lois universelles, n'oublions pas aussi ,que tous les pays n'ont pas la même Constitution.

Nos différences doivent être sources de déférence et non de différends.

Monsieur Alioune Tine,vos généreux donateurs ne peuvent pas non plus être ordonnateurs dans le choix de nos lois ou du calendrier d'application de nos lois.



Faites part à votre Lectorat que le Sénégal est un pays souverain qui n'est sous Tutorat d'aucun pays !!



Monsieur Alioune Tine ,la partialité trop flagrante dans le traitement de certains dossiers dits "des droits de l'homme" , enlève toute vitalité de crédibilité à votre rapport. Comme si le cahier de charge change et charge l'Etat dont le rôle régalien est aussi de faire respecter L'ETAT de droit conformément aux textes en vigueur dans notre pays. Comme si votre mission n'est plus dans le champ exclusif du respect des droits de l'homme ou droits humains mais uniquement dans la quête d'immunité ou d'impunité politique pour un ami dont la confiance va jusqu'au partage du déjeuner familial..sans citer votre rôle dans sa rencontre avec un chef d'État voisin.

Il est préférable pour un droit- de - l'hommiste d'être neutre en évitant la fumisterie ou d'assumer son choix politique ouvertement au lieu de vouloir toujours passer par sa sœur pour le faire !



Doit-on fouler au pied les lois en exercice de façon aussi mécanique ?

Cherchez-vous à paralyser la Puissance Publique gage de notre souveraineté et de notre stabilité nationales ?



Qu'est ce que nos forces de défense et de sécurité publiques ont fait pour maintenir l'ordre que celles des États-Unis,de la France et autres pays n'ont pas osé faire ?



Sachez que vous avez tellement matière à rapporter avec tous ses appels à un "mortal combat " qu'ils soient directs ou indirects.



L'utilisation d'armes létales n'est jamais souhaitée dans une manifestation..mais face à la violence inouïe, son usage qui est le dernier rempart s'impose .



Que l'Etat de façon pédagogique,avec dissuasion et persuasion, sache comment manoeuvrer pour dénouer ce noeud qui a vraiment l'air gordien.





Que dans la Paix ,nos voiles d'honneur s'agrandissent, que notre stabilité se tisse que dans l'émergence et que notre pirogue arrive à bon port ,sans dérive , dans nos rives de tranquillité et de Teranga ..



Le Sénégal est notre bien commun, en bien et en commun, nous nous devons de le protéger et de construire. La construction de l'édifice incombe à tous les fils .



Sénégal Sunugal



Soukeyna Fall

Alliance pour la République