Diamaguène Sicap Mbao : Le Collectif pour le désherbage et la délocalisation des cimetières réclame de nouveaux cimetières Enterrer leurs morts dans la dignité relève d'un véritable casse tête pour les populations des communes de Diamaguène Sicap Mbao et de Tivaouane Diacksao. Pour cause, les cimetières que partagent ces deux populeuses localités du département de Pikine sont pleins.

Selon les populations, elles enterrent difficilement leurs morts.

"Pendant l'hivernage les cimetières sont occupés par les eaux de pluie. Jusqu'à présent, il y a des parties qui sont occupées par les eaux. En plus, ils sont pleins. Nous enterrons très difficilement nos morts. Nous les superposons. Il n'y a aucune dignité dans ce que nous faisons, faute d'espaces car les lieux de culte sont pleins", déplore Ibrahima Sall du collectif pour le désherbage et la délocalisation des cimetières de Diamaguène Sicap Mbao.



Les populations ont mis à profit leur journée de désherbage des lieux pour réclamer un nouveau site, afin d'enterrer leurs morts dans la dignité. "Nous demandons la fermeture du site et l'ouverture d'un nouveau site dans la forêt classée de Mbao. Aujourd'hui, les populations sont fatiguées de vivre de cette situation", se lamente Abdoulaye Diagne, membre du collectif.



Les députés maires des communes de Diamaguène Sicap Mbao et de Tivaouane Diacksao, Cheikh Alioune Badara Bèye et Moussa Fall portent aussi un plaidoyer en ce sens.



"Le Président Macky Sall a autorisé l'élargissement des cimetières de Pikine. Les cimetières de Diamaguène sont aussi pleins. Nous demandons l'ouverture d'un nouveau site", a soutenu le député maire de Diamaguène Sicap Mbao, Alioune Badara Bèye. Les populations soulignent que si leur revendication n'est pas bien perçue, elles vont descendre dans la rue et barrer la national 1 pour se faire entendre



