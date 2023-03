Diamaguène Sicap Mbao : les populations réclament de la route « Mame Diarra » et d’autres Les populations de la commune de Diamaguène Sicap Mbao réclament la réhabilitation de la route Mame Diarra et l'extension des travaux de canalisation dans les autres quartiers.

D'après "L'As", elles l'ont fait savoir au cours d'une journée dédiée aux femmes de la commune. Pape Guèye du mouvement politique citoyen «Facce mbebetou askan wi » a demandé à l'Etat de renforcer leur commune mais aussi les collectivités territoriales dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises (Rse) pour recruter les jeunes et appuyer les femmes.



Le cri du cœur de Pape Guèye semble être entendu par les responsables de Benno Bokk Yaakaar de la localité. Ces derniers qui ont investi Macky Sall comme leur candidat à la Présidentielle de 2024, ont profité de la journée internationale de la femme pour dénoncer la gestion du maire Cheikh Aliou Bèye.



A la suite de cela, ils ont annoncer le projet de réhabilitation du marché Mame Diarra. Ils ont aussi appelé à l'unité des responsables pour conquérir la commune.



