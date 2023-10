Diamegueune: Les "tarkinda" se disent prêts et menacent Lac 2 Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Octobre 2023 à 17:01 | | 0 commentaire(s)| Les "tarkinda" préparent le combat entre Siteu (Ecurie Lansar) et Lac de Guiers 2 (Ecurie Walo). Lequel combat se tiendra le dimanche 19 novembre. A Diamegueune, fief de Siteu, ses supporters affirment que leur lutteur est prêt à faire face à Lac 2 et promettent qu'il le battra.



Accueil Envoyer à un ami Partager