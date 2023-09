Diamniadio-Aibd-Ter et Énergie Solaire: La Boad accorde au Sénégal des financements de 50 milliards de FCfa Rédigé par leral.net le Samedi 23 Septembre 2023 à 00:06 | | 0 commentaire(s)|

Réuni en mode hybride le 20 septembre 2023, le Conseil d'Administration de la Banque ouest-africaine de développement (Boad) a tenu sa 137ème session ordinaire, sous la présidence de Serge Ekue, Président du Conseil d'Administration, Président de la Boad. À l'issue de cette rencontre, d'importants financements ont été approuvés. Pour le Sénégal, ils concernent la construction et l'exploitation d'une centrale solaire photovoltaïque d'une puissance de 30 MWc avec un système de stockage 15 MW/45MWh à Niakhar, par la société Teranga Niakhar Storage. Selon la note, l'ouvrage contribuera à une meilleure couverture de la demande en électricité et une sécurisation de l'alimentation en énergie électrique dans le pays. Il est estimé à 15 milliards de FCfa.

L’autre accord concerne un financement partiel de 35 milliards de FCfa, pour le projet de construction des infrastructures et des systèmes de la section Diamniadio-Aibd du Train express régional. L’objectif, selon le document, est d’améliorer la mobilité des personnes et des biens dans l’agglomération de Dakar à travers les avantages offerts par le mode de transport ferroviaire. Il permettra, entre autres, le déplacement journalier d’au moins 180 000 habitants tout en contribuant à la réduction d’au moins 20 % de la congestion routière. En plus du Sénégal, le Conseil a approuvé des financements pour d’autres pays membres. Le total fait un montant global de 91,313 milliards de FCfa, portant à 7 916,3 milliards de FCfa, le total des engagements (toutes opérations confondues) de la Boad, depuis le démarrage de ses activités opérationnelles, en 1976.

Les autres prêts approuvés concernent le financement partiel des projets, de construction d’une sphère de stockage et d’un centre emplisseur de gaz butane à Abidjan par la société SCCI GAZ SA en Côte d’Ivoire. Un autre d’un montant de 30 milliards de FCfa concerne la construction de l’Autoroute Bouaké-Kanawolo : tronçon Bouaké-Kobo (69,5 km), en République de Côte d’Ivoire. L’infrastructure accompagnera la croissance du trafic le long du corridor reliant le Port Autonome d’Abidjan aux pays de l’hinterland en vue de soutenir la croissance de l’économie nationale… Oumar FEDIOR



Source : Source : https://lesoleil.sn/diamniadio-aibd-ter-et-energie...

