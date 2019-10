Diamniadio: Le ministre des zones économiques de la République de Congo Brazzaville salut la vision du Président sall

Ce samedi le président Diène Marcel Diagne et Monsieur Gilbert Mokoki, Ministre des Zones Économiques et Spéciales de la République du Congo Brazzaville ont effectué une visite de chantiers sur le site diamniadio lake city.

Selon Mr Mokoki, le Sénégal est un modèle sur le plan immobilier et a salué la vision du président macky Sall pour avoir rendu Diamniadio moderne à l'image des autres grandes villes du monde avant d'ajouter que son pays va s'inspirer du modèle sénégalais.

