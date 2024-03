Diamond Green City : "un environnement d'excellence au sein du pôle de Diamniadio", (Nabil RAIAD)

Les travaux de la première phase du projet Diamond Green City sont officiellement lancés par le président Macky Sall ce Jeudi 07 Mars. Selon le promoteur du pôle urbain, Nabil RAIAD, ce complexe immobilier Diamond Green City qui s'étend sur 20 hectares au pôle urbain de Diamniadio est conçu pour offrir un espace de vie harmonieux et naturel. Avec une répartition équilibrée de 50% d'espaces verts et de voirie et 50% d'habitat, il allie confort et durabilité. Et il fournira à son terme 1.877 logements répartis dans 19 immeubles. "En décidant de venir au Sénégal, nous avions fait le pari de miser sur un pays en plein essort. Nous avions envie de faire partie de la belle aventure humaine et industrielle de Diamniadio. Cette offre d'habitat complète cette vision excellence qui est la vôtre. Cela fait 12 ans aujourd'hui, c'est une réalité", a soutenu Nabil qui précise notamment que les résidents bénéficieront d'infrastructures essentielles telles qu'un groupe scolaire international (de la crèche au lycée), une clinique, des commerces et des loisirs. "Diamond Green City est un projet qui conforte votre parfaite vision d'aménagement du pôle urbain. Un complexe résidentiel offrant autant de services de proximité permettant d'acquérir encore plus de travailleurs cadrés et d'investisseurs riverains", a ainsi poursuivi le promoteur donnant l'occasion aux partenaires techniques de décliner leurs intérêts particuliers à cette belle ville moderne.

