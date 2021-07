Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Diaporama Beyoncé et Jay-Z prennent l'hélicoptère... pour aller déjeuner ! Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Juillet 2021 à 16:20 | | 0 commentaire(s)| Pour se rendre dans leur restaurant préféré en toute tranquilité, Beyoncé et Jay-Z ont pris la voie aérienne ! Le couple a fait un petit trajet en hélico pour rallier les Hamptons à Brooklyn. Un gain de temps considérable pour manger une des meilleures pizzas de New York.



Avec une fortune combinée estimée à près de 2 milliards de dollars (1,8 milliard pour être exact, soit un peu plus d'1,5 milliard d'euros), Beyoncé et Jay-Z peuvent se permettre les plus gros caprices. Ils l'ont encore prouvé cette semaine, lors d'un déjeuner en amoureux. Pour se rendre dans leur restaurant préféré, le couple a emprunté la voie aérienne...



C'est en hélicoptère que Beyoncé et Jay-Z ont fait le trajet ! Profitant d'un après-midi ensoleillé le mercredi 7 juillet, les deux superstars de 39 et 51 ans ont déjeuné au Lucali, une pizzeria accessible et très prisée située à Brooklyn. Beyoncé et Jay-Z ont emprunté un hélicoptère au départ des Hamptons, où ils passent leurs vacances. Ils ont rejoint New York en une demi-heure, un gain de temps considérable par rapport aux près de 3 heures nécessaires pour rallier les deux villes en voiture.



Au Lucali, Beyoncé et Jay-Z ont passé un super moment. Comme le montrent les photos souvenirs de Beyoncé publiées sur Instagram, ils ont notamment mangé une glace et des fruits (des raisins, des cerises et de la pastèque), et bu une bouteille de vin rouge Sassicaia datant de 2015.







