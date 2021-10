Diary Sow a repris ses études au lycée Louis le Grand!

Selon des sources de Emedia, un mécène sénégalais de grande réputation basé à l’étranger, très sensible à la situation sociale de l’étudiante, a décidé de prendre en charge totalement les frais de scolarité (pensionnat, bibliographie, frais de bouche, logement et transports).



Avec cette nouvelle donne, Diary Sow est visiblement à l’abri du besoin. Est-ce une situation de précarité financière qui l’avait obligé à renoncer à ses études ? Et à disparaitre plongeant tout un pays dans un profond désarroi ?



Diary Sow, meilleure élève du Sénégal en 2018 et 2019, et étudiante en 2e année des classes préparatoires au lycée d’excellence Louis-le-Grand à Paris, avait disparu en France. A la surprise générale, elle avait manqué, la reprise des cours le 4 janvier 2021, suscitant l’émoi au Sénégal comme en France.



Avant que l’enquête ouverte ne démontre que la jeune femme s’était éclipsée volontairement. La jeune romancière, réapparue au mois de février, avait répondu qu’elle avait simplement eu besoin de « couper les ponts ».



En reprenant ses cours à ce niveau très élevé, Diary Sow renoue avec l’excellence.