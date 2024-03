Diaspora et la présidentielle 2024 : Consulat Général Du Sénégal à Paris indique lheures et lieux :de vote Dans un communiqué transmis par le Ministère des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur, adressé à nos compatriotes de la Diaspora et relative à la présidentielle, le Consulat Général du Sénégal à Paris a décline pour la France les lieux et heures de vote du scrutin du 24 mars : Son communiqué

Il est porté à la connaissance de tous les compatriotes électeurs, établis dans la juridiction de Paris, que le scrutin relatif à l'élection présidentielle du 24 mars 2024, se déroulera de 08 heures à 18 heures, aux lieux suivants :



1. Paris: 103, Avenue De La Redoute 92600 Asnières



2. Le Havre: Salle Des Fêtes De Caucriauville 201, Rue Edouard Vaillant 76610 Le Havre



3. Lille: 7, Place Sébastopol 59800 Lille



4. Strasbourg: 35, Rue De La Tour 67200 Koeigshoffen



5. Toulouse: 3bis, Rue Raymond Corraz 31400 Toulouse



6. Creil: 1, Rue Du Général Leclerc 60100 Creil



7. Mantes La Jolie: 254, Boulevard Maréchal Juin 78200 Mantes La Jolie



8. Nantes: 15, Boulevard Jean Moulin 44100 Nantes



9. Orleans: 103, Rue Du Faubourg Madeleine 45000 Orléans



10. Mulhouse: 100, Avenue De Colmar 68100 Mulhouse.



En guise de rappel, pour voter, l'électeur doit se prémunir de sa carte d'identité biométrique CEDEAO faisant office de carte d'électeur et figurer sur la liste d'émargement du bureau (Article R.116 du Code électoral).



