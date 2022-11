Dieynaba Diatta, Responsable Apr à Grand Dakar interpelle Macky : «Nous demandons seulement la reconnaissance de nos efforts»

La responsable politique de Grand Dakar a mis à profit sa prise de parole pour exiger plus de respect et de considération des autorités étatiques, au premier rang, le chef du parti Apr, Macky Sall.



«Ce qui nous a réunis est pour manifester notre mécontentement dans le Parti de l’Alliance pour la République (Apr). Depuis 2008, nous souffrons dans le silence. Nous avons été toujours les militants de la première heure. Mais aussi, des combattants du Président de la République, Macky Sall, pour son triomphe. Mais, à chaque fois que ce dernier procède à des nominations, nous sommes zappés au profit des personnes méconnues ».



« Maintenant, quand il s’agit de rassembler, les jeunes, les femmes sont au premier rang. C’est aussi la croix et la bannière pour pouvoir bénéficier de financements. C’est des promesses non tenues, surtout les contrats de six mois. Les jeunes sont fatigués. Nous ne pouvons plus convaincre la population. Il faut que le président de la République jette un regard sur nous. Nous devons être outillés pour descendre sur le terrain. Nous avons l’impression que nous sommes dans l’opposition», a déploré Dieynaba Diatta



Tribune