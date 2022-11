Diffamation : Abass Fall menace d’une plainte le ministre Cheikh Oumar Hanne

Saisissant le président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, d’une lettre, le deuxième adjoint au maire de Dakar a fustigé les propos « diffamatoires » du ministre, avant d’annoncer une plainte. Le député et coordonnateur du parti Pastef à Dakar, Abass Fall a annoncé son intention de porter plainte pour diffamation contre le ministre de l’Education nationale, Cheikh Oumar Hanne. Celui-ci, avait accusé l’élu du peuple, de détournement dans une école privée. « Abass Fall, vous avez créé une école et vous avez été audité et épinglé en 2021 », avait allégué le ministre lors du vote du projet de budget de son département ce jeudi 24 novembre 2022.



D'après "Rewmi", c'est à travers une publication sur les réseaux sociaux qu' Abass Fall a informé avoir saisi le président de l’Assemblée nationale, pour protester contre « les calomnies et mensonges éhontés de son antagoniste, qui, dans son intervention à l’hémicycle, a déclaré que j’aurais été épinglé suite à un audit ».



« Ce mensonge grotesque du champion de la surfacturation de haut vol, qui a écrit l’une des pages les plus sales de l’histoire de la gestion du Coud dévoilée par l’Ofnac, montre à suffisance la personnalité de l’homme », a tonné le parlementaire, qui a demandé des preuves au responsable de la mouvance présidentielle.



« Il vole et ment, en plus d’être un incompétent notoire. Je lui donne 24 heures, pas plus, pour présenter à l’Assemblée ainsi qu’à moi-même, les preuves de ses déclarations. Autrement, je vous informe que je porterai plainte contre lui pour diffamation publique », a posté M. Sall.