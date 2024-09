Différend DG Agetip contre Bamba Ndiaye Sa : Malick Gaye condamné à payer sans délais plus de 12 millions de FCfa…

Le Directeur général d’Agetip, Malick Gaye est condamné à payer sans délai à la requérante plus de 12 millions de FCfa, correspondant au montant des factures, N0 FA 000089 et FA 000138 des 27 Avril et 23 Octobre 2023. Faute de déférer au présent commandement dans les délais impartis, il y sera contraint par tous les moyens et voies de droit.