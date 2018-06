Diffusion de la Coupe du Monde : Le coup de gueule d’El Hadji Ndiaye devant Matar Bâ

El Hadj Ndiaye, le Président Directeur général de la 2stv, appelle les chaînes privées à s’unir pour la satisfaction de leurs téléspectateurs durant la Coupe de monde. Il n’a pas manqué de magnifier le geste du Président du Conseil d’administration et du Directeur général adjoint du Groupe Futurs Médias, Youssou et Birane Ndour.



« Je salue la position de Youssou et de Birane. Dès qu’il a appris qu’on était là, il nous a donné toutes les accréditations. En 24 heures, j’ai appelé Youssou Ndour qui a appelé et les Sud africains vous ont tous accréditer », témoigne-t-il, critiquant au passage, vertement, la Rts devant le ministre des Sports Matar Bâ, assis à ses côtés. « Il faut que le problème de la Rts soit définitivement réglée. Nous leur avons écrit 3 mois avant la Coupe du Monde pour obtenir des accréditations, mais ils n’ont même pas eu la politesse de nous répondre pour dire si la Fifa a accepté ou non», déplore-t-il.











IGFM