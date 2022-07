Digitalisation des paiements : Trois question à Stella Déborah Nonyarma de la Sonabel Depuis quand date la digitalisation des paiements entre la Sonabel et ses clients ?



C’est au cours de l’année 2018 que nous avons débuté l’intégration des paiements numériques avec des partenaires comme Ecobank et Moov et par la suite d’autres partenaires nous ont rejoint. Parmi les trois compagnies de téléphonie mobile présentes au Burkina, il y a deux qui se sont engagés avec nous dans l’accompagnement des clients dans le cadre des paiements électroniques.



Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Juillet 2022 à 10:54 | | 0 commentaire(s)|

A ces compagnies s’ajoutent aussi d’autres partenaires à savoir les banques. Au total nous avons huit partenaires dans ce volet de la digitalisation. Aujourd’hui nos clients peuvent payer leurs factures ou acheter leurs unités avec le téléphone portable et également certains de nos partenaires comme Orabank proposent le paiement par TPE.



Quelles sont vos objectifs que vous étiez en amorçant la digitalisation ?



Je vais vous faire un résumé de ce qui existait avant la digitalisation. Les clients pouvaient passer une heure devant les guichets juste pour régler une facture. Ce qui était source de mécontentement à leur niveau. Et aussi nos caissières étaient souvent sous pression.



Depuis l’introduction des paiements numériques, le tableau a considérablement changé. Aujourd’hui plus de 90 % de nos clients ont recours aux paiements électroniques pour acheter les unités ou régler les factures. On voit qu’ils sont en train de se détacher des guichets sauf ceux qui restent encore réticents au changement. Globalement nous sommes heureux de constater que les gens prennent conscience de l’importance de l’innovation.



Maintenant la balle est dans notre camp, et au-delà de la digitalisation des paiements et achats, il nous appartient de développer encore d’autres moyens au service des clients, notamment pour les demandes de branchements et les abonnements. Et nous qui sommes dans l’administration au niveau de Sonabel, il y a beaucoup de tâches qui peuvent aussi être dématérialisées.



La digitalisation nécessite un haut niveau de sécurisation, sur ce volet, qu’elles sont les mesures que vous avez mises en place ?



Effectivement, disons que les différents partenaires disposent d’un accès limité à la base de données de Sonabel. En interne nous avons aussi des niveaux d’accès qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Ce qui fait que les données relatives à nos clients sont bien sauvegardées et sécurisées.



