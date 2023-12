Dîner de gala et de levée de fonds : Le président Mamadou Gueye mobilise plus de 40 millions FCFA Le président de l’AS Pikine, Mamadou Gueye, les supporters ainsi que l’ensemble des Pikinois ne vont pas de sitôt oublier le dîner de gala et de levée de fonds. Car, avec ces montants encaissés, il est clair que le Club fanion de Pikine va bientôt disposer d’un nouveau siège et d’une académie. Et c’est le chef de l’Etat himself qui a ouvert le bal pour ne pas dire qu’il a donné le coup d’envoi.

Mamadou Gueye s’en explique : «Tout à l’heure avant de venir, le Chef de l’Etat, Son Excellence Macky Sall, m’a appelé pour me témoigner de son soutien constant par rapport à cette belle initiative de redorer le ballon de l’AS Pikine. Il a ainsi donné sa contribution de 10 millions FCFFA pour l’académie que nous allons mettre en place.



C’est ainsi que d’autres personnalités ont suivi. Il s’agit, entre autres, du Premier Ministre Amadou Ba avec 5 millions FCFA, Moustapha Ba, Ministre des Finances avec lui aussi une enveloppe de 5 millions FCFA, du Ministre des Sports Lat Diop qui a l’amabilité de nous prodiguer d’importants conseils et recommandations, de Augustin Senghor pour une participation 2 millions FCFA, du président Cheikh Seck de Jaaraf de Dakar qui aussi a contribué pour 5 millions FCFA».



En marge de cette importante soirée, des supporters férus de l’AS Pikine ont tenu à faire des témoignages élogieux à l’endroit de Mamadou Gueye qui a aussi félicité le maire de la ville de Pikine qui, selon lui, «est en train de faire beaucoup de choses pour l’As Pikine».



Mamadou Gueye a tenu à décerner le satisfécit au Président Sall, à l’ensemble des Ministres et autres personnalités qui ont donné leur contribution pour la construction d’une académie à Pikine.



Mamadou Gueye précise surtout que «cela va permettre aux jeunes de Pikine de monnayer leur talent, et de développer le sport dans le département et sur le plan national.



«Nous remercions toute la population du département de Pikine, mais tout le Sénégal parce que c’est le Sénégal tout entier qui est là aujourd’hui pour répondre à l’appel de l’As Pikine. Nous remercions spécialement le Président Macky Sall, car il ne faut pas oublier que c’est lui qui a offert un bus à notre équipe, c’est lui qui a réhabilité le stade Alassane Djigo de Pikine. Vous savez tous que Pikine a toujours de très grands joueurs de football. Alors, si nous avons organisé cette soirée, c’est pour permettre aux fils de Pikine de montrer leur talent, et cela, toute catégorie confondue», a déclaré Mamadou Gueye.



C’est à travers un diner de gala initié par l’AS Pikine qu’une cérémonie de levée des fonds a été organisée vendredi dernier. Pour l’objectif de construction d’un siège et d’une académie, le Président Mamadou Gueye se réjouit de voir son équipe empocher pas moins de 40 millions FCFA, avec l’honneur de voir le Président de la République mettre la main à la poche pour participer à hauteur de 10 millions FCFA.



