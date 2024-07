Diomaye Président, Amadou Ba ou Macky Sall : Oumar Sarr entre devoir d’ingratitude et choix de raison S’il y a un silence lourd et intrigant dans l’espace politique, c’est bien, sans doute, celui d’Oumar Sarr. Ministre des Mines et de la Géologie dans le dernier gouvernement de Macky Sall dirigé par Sidiki Kaba, Oumar Sarr semble s’être donné le mot d’ordre de se taire. Mais ses actes sont épiés et son futur choix politique très attendu.

Même aux heures chaudes de l’affaire Sonko Adji Sarr ou Mame Mbaye NiangSonko, le maire de Dagana s’est gardé de prendre la parole. Difficile de se rappeler, s’il existe, ses prises de parole lors des violences qui ont secoué le pays pendant cette ces affaires du leader de PASTEF. Oumar Sarr en avait pourtant la stature.



En octobre 2022, à la veille des Législatives chaotiques, son parti, le Parti des Libéraux et Démocrates (PLD/ Suqali) a appelé les Sénégalais à respecter les institutions, notamment le Conseil constitutionnel, seul habilité à valider ou invalider une candidature. “Nous devons appeler au respect des institutions rappelant que la validation où l’invalidation d’une candidature à l’élection présidentielle est du ressort exclusif du Conseil Constitutionnel”, avait déclaré Oumar Sarr. “Notre priorité doit être la préservation de la paix et de l’unité de notre pays pour faire face aux nombreux défis et empêcher que le Sénégal tombe entre les mains de forces obscures comme c’est le cas ailleurs”, avait-il ajouté.



Depuis lors, Oumar Sarr, maire de Dagana depuis 1996, n’a quasiment pas brisé le silence. Il reste que tous les gestes de l’ancien ministre sont épiés. Revenu récemment de Paris pour des soins, le patron du Parti des Libéraux et Démocrates (PLD/ Suqali) a réuni ses responsables à Dagana. A quoi les prépare-t-il ? Difficile de répondre, pour l’heure, même si les paris semblent ouverts pour cet ancien militant de la gauche aux côtés de Mimi Touré, son ex-épouse.



D’après le journal Point Actu, des sources proches du camp du candidat de Benno Bokk Yaakaar à la dernière Présidentielle, Amadou Bâ, soufflent que des ténors acquis à la cause de l’ancien PM de Macky Sall sont en train de travailler au corps le maire de Dagana. Son ralliement à la famille politique du chef de l’opposition serait un appoint de taille. Encore fort à Dagana, apporterait à Amadou Bâ, une caution politique, sans doute, inespérée. Numéro 2 du Parti démocratique sénégalais notamment après la perte du pouvoir survenue en 2012, Oumar Sarr s’est séparé de Wade prenant part au dialogue politique convoqué par le président Macky Sall en fin 2019.



Wade lui reprochait aussi des “actes de défi”, une “tournée nationale de propagande” et des “activités fractionnelles”. Au total, pour le pape du Sopi, Oumar, “démissionnaire”, était fautif de “nombreux actes tendant à saper l’unité du parti”. Oumar Sarr finira-t-il par tomber dans les bras d’Amadou Bâ ? La question est ouverte. “En politique, il ne faut jamais dire jamais”, prévient ce cacique du PDS. Le choix du camp de l’ancien PM reste vraisemblablement difficile. Réhabilité par Macky Sall, Oumar Sarr pourrait être en proie à une vraie tempête morale en raison de la “couverture judiciaire” dont il a bénéficié du régime déchu. Sarr qui figurait sur la liste des dignitaires du régime de Wade poursuivis par la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI).



Député, il avait été convoqué en décembre 2012 par la gendarmerie pour être entendu. Son statut de député et d’ancien ministre l’avaient tiré d'affaire même si une interdiction de sortie du territoire pendait sur sa tête. Sans qu’on ne sache comment, finalement, Oumar Sarr avait été réhabilité et nommé ministre par Macky Sall. Fera-t-il fi d’autant de générosité pour sceller des retrouvailles avec Amadou Bâ, devenu un adversaire de Macky Sall ? Le temps nous édifiera comme au sujet d’un possible rapprochement de Sarr avec “Diomaye Président”.



Oumar Sarr peut, en effet, se prévaloir d’une attitude sans regrets avec PASTEF et son leader Ousmane Sonko. Il s’est quasiment gardé de verser dans les attaques contre les porteurs du “Projet” pendant tout le temps qu’a duré leur bras de fer avec Macky Sall. Pour justifier son entrée dans le gouvernement de Macky Sall en 2020, il a déclaré : “Le président de la République nous a appelés à le rejoindre dans un gouvernement élargi, pour servir le Sénégal, qui peut être menacé face à l’instabilité qu’il y a dans toute la sousrégion. Il était important de regrouper toutes les énergies, toutes les forces, pour le Sénégal. Nous avons répondu présents à son appel. Il y a d’autres partis comme Rewmi qui ont répondu présents. Il y a d’autres partis, sûrement, qui discutent, qui soit sont venus, soit viendront.



C’est ainsi qu’un pays marche. Il faut chaque fois que les intelligences puissent se rencontrer”. Une telle posture d'Oumar Sarr n’est pas à écarter vis-à-vis des tenants du tandem Diomaye-Sonko. En tout état de cause, rien ne s’oppose à ce que le maire de Dagana se démarque de la coalition “Diomaye Président” et d’Amadou Bâ pour marquer sa gratitude à un bienfaiteur comme Macky Sall.



