Diomaye - Sonko, l’espoir de toute une nation ! Par Cheikh Makhtar Hakim Diop, président du mouvement M3D Macky, un président qui a marqué son époque et comment ? L’œil d’un Pratriote immigré, sur son pays natal :



Mon exercice ne sera pas facile aujourd’hui, parce que beaucoup de choses bourdonnent dans mon esprit et je n’aurai pas assez d’intelligence pour les exprimer, encore moins la capacité les condenser dans une publication. Nous sommes aussi dans un pays où il est très difficile de parler de nos jours, parce que la majeure partie des gens n’ont pas soit un esprit critique ou sont devenus trop partisans.

Je tiens au début de mon propos, à signaler que je ne suis d’aucun camp sinon celui du peuple. Je suis avec celui dont les efforts vont dans le sens de la satisfaction des besoins de mes compatriotes. D’ailleurs, c’est la seule raison pour laquelle je suis en politique : “ Ligayal Yalla ci Jamm ñi “



Voilà 40 ans que je vis hors du Sénégal, dont 7 ans en France et 33 ans aux USA. Comme à l’accoutumée, je viens au Sénégal depuis plus de 20 ans, pendant la période du Magal et j’y passe entre 2, 3 mois et même plus.



Cette année, j’y suis resté plus que d’habitude. Ceci m’a donné encore l’occasion de bien me ressourcer spirituellement à Touba, la sainte , culturellement, á Thilmakha, mon village natal.



Ce qui m’a beaucoup frappé au cours de ce séjour en premier, mon expérience politique que je qualifierai de positive, faisant partie d’une coalition qui aspirait à diriger le Sénégal, avec à sa tête, un grand patriote, un homme d’Etat, d’idées, de valeurs, de principes, d’expériences mais surtout, de sagesse. Je veux nommer Mahammed Boun Abdallah Dionne, qui malheureusement, nous a été soudainement arraché par le Maître des Mondes, Allah Azawadial. Que la terre de Touba lui reste légère et que le haut paradis soit sa demeure éternelle.



Le Sénégal en tant que pays, du point de vue infrastructurel, s’est doté, grâce à la réalisation de la vision du Président Macky Sall, d’un beau boubou, surtout Dakar, mais également, quelques endroits à l’intérieur du pays .



La liaison rapide Dakar - Touba par l’autoroute “ Ila Touba “, est une aubaine pour tous ceux qui souhaitent se rendre à Touba périodiquement. La rénovation ou la construction de beaucoup d’autres routes nationales (avec un grand bémol, la route impraticable Ngaye Mecké - Thilmakha Mbacol, qui a absolument besoin d’une attention particulière, pour apporter une célérité quant à sa réhabilitation démarrée depuis au moins 3 ans. )



De nouveaux hôpitaux ont été construits, équipés et sont opérationnels.



Un beau et moderne TER jumelé avec un BRT, qui ont pour but d’amoindrir le calvaire du transport et du trafic dans la région de Dakar.

Un grand stade de football, un de basket-ball, une nouvelle université, ont accompagné la naissance d’un de ses bébés, la nouvelle ville de Diamniadio. Bien d’autres réalisations sont aussi à son actif.



Malheureusement, ce beau boubou est tacheté d’une part, par son bilan immatériel assez négatif, marqué par une justice au service du chef, des arrestations tous azimuts, etc. et par la gloutonnerie de quelques-uns de ses collaborateurs, qui d’ailleurs, ont été épinglés dans des rapports des corps de contrôle et sont accusés de s’être adonnés tout au long de ces 12 années, à s’enrichir par tous les moyens, au détriment d’un peuple de plus en plus démuni, mais qui est resté vaillant et patient.



Une bonne partie du patrimoine national a été dilapidé par un petit groupe de copains ou de familles .Des marchés de gré à gré surfacturés à hauteur de 300%, comme les promotions de la compagnie arnaqueuse française Orange, qui se sucre sur le dos du peuple par l’internet, avec des données mobiles excessivement chères et qui sont devenues son opium.



Un très grand sursaut des Sénégalais, majoritairement de jeunes, qui ont fait confiance à une nouvelle jeune équipe dirigée par le tandem Sonko -Diomaye ou “ Sonko moy Diomaye “, a finalement battu à plate couture, ce système de gouvernance de plus de 60 années, qui était jusque là, indéboulonnable.



Bien que l’espoir soit bien grand et que la patience est restée intacte envers ces nouveaux gouvernants, certains se posent des questions à savoir, pourront-ils relever le défi ?



Je dis que oui, mais à condition qu’ils ne fassent pas les mêmes erreurs que leurs prédécesseurs, sur plusieurs plans, notamment :



- Promouvoir le clientélisme politique, le parti avant le pays ( vous nous aviez promis de faire un appel à candidatures pour les postes de responsabilité à pourvoir et de faire participer toutes les compétences de ce pays, à son développement, nonobstant leurs convictions politiques). Jusqu’à présent, à ce que je sache, ces promesses n’ont pas encore été tenues. Mais il n’est jamais trop tard pour bien faire !

- Manque de focus sur l’essentiel, la raison pour laquelle vous avez été élus, rendre plus facile et moins chère la vie du Sénégalais lamda . Pour cela, il faut éviter de tomber dans certains pièges politiques posés par vos adversaires.



Le Sénégal a une très grande chance d’une véritable rupture qui amorcera son développement et ceci devrait commencer par un changement des mentalités, dont les nouveaux gouvernants, particulièrement le Président Bassirou Diomaye Faye et le Premier minitre Ousmane Sonko, adulés par la jeunesse, pourraient lui inculquer.



Il faut battre le fer pendant qu’il est chaud, au lieu de se laisser divertir par des soi-disant influenceurs, qui ne s’activent que pour leurs propres intérêts.

“ Kou bot bouki khath baw la “ .



Je réaffirme mon soutien au nouveau gouvernement et prie pour leur réussite, pour l’intérêt commun.





Le Sénégal avant tout !!!











Cheikh Makhtar Hakim Diop, président du mouvement M3D

(Dévouement, Droiture, Dignité = Jom Jub Jomb en wolof)



