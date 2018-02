Dionne raille les opposants à Macky Sall: "Ils passent leur temps sur Instagram, Facebook, Twetter et..."

Le Premier ministre Mahammed Boun Abadallah Dionne a affirmé dimanche, que la classe politique sénégalaise est constituée de deux profils d’hommes politiques, à savoir celui qui parle pour le peuple (Macky Sall) et celui qui parle du président de la République (les opposants).



Parlant de ces derniers, il soutient qu’ils préfèrent « investir les réseaux sociaux » et proférer des discours alarmistes plutôt que de présenter une offre politique crédible, rapportent Le Quotidien et l’Aps. ‘’Ces gens ‘ les opposants) sont ceux que j’appelle les spécialistes du découragement national et pseudo-révolutionnaires en gestation, qui passent leur temps sur Facebook, Instagram , Twitter et qui tirent sur tout ce qui bouge », raille-t-il.



Le Premier ministre qui s’exprimait à Gossas, lors d’une rencontre avec les militants de la mouvance présidentielle, a invité les « opposants » au régime du Président Macky Sall, à travailler à la formulation d’une offre politique qui dépasserait celle représentée par le Plan Sénégal émergent (PSE), s’ils en ont les capacités.



’’Si elle (l’opposition) a des politiques meilleures que les bourses sociales ou la CMU (Couverture maladie universelle), elle n’a qu’à poser son offre sur la table et le peuple tranchera’’, a-t-il déclaré. ’’On ne bâtit rien en se cantonnant à faire de l’opposition dans les réseaux sociaux, alors que le Président Sall lui est un homme de propositions pas d’opposition. Il y a une nuance entre les deux’’, a relevé le chef du Gouvernement.

