Diop Sy aux Parcelles Assainies : "On est confiant en la réélection du président Macky Sall" Au moment où le Président sortant Macky Sall sillonne l'intérieur du pays pour battre campagne, certains de ses alliés manœuvrent à Dakar. C'est le cas de Moussa Sy, maire des Parcelles Assainies, qui a organisé hier mardi, un grand meeting dans son fief. Accroché par Leral Tv en marge dudit rassemblement politique, le leader de la Convergence patriotique pour la justice et l'équité (CPJE) a déclaré que les grandes mobilisations notées autour du président de la coalition Benno Bok Yakaar depuis l'ouverture de la campagne, suffisent pour croire à sa réélection au soir du 24 février prochain.

