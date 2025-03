Diouf : "Ce que j'ai dit à Richard Sagna" le joueur de Ligue 2 appelé par Pape THIAW

El Hadji Diouf s'est exprimé sur la convocation de l'attaquant de l'AS Douanes, Richard SAGNA (Ligue 2, Sénégal) en équipe national A du Sénégal.

"Comme j'ai l'habitude de le dire, on a eu la chance d'avoir des joueurs intelligents et qui adhèrent au discours de n'importe quel entraîneur qui sera là. Celui qui est là aujourd'hui, Pape (Thiaw) fait du bon boulot, ça se voit que le groupe vit bien, les gens sont contents d'être là et c'est ça le plus important", a déclaré l'ancien international sénégalais hier à l'issue de l'entraînement des Lions du Sénégal.

"Je lui ai d'être décomplexé"

"Le plus nouveau des nouveaux, c'est le joueur (Richard Sagna) qu'on a sélectionné et qui joue en Ligue 2 (AS Douanes) ici. Je lui ai d'être décomplexé, il faut jouer. Il ne faut pas montrer de timidité, il faut être là, n'ayez pas peur de demander. Il y a des grands qui sont là, comme Sadio (Mané), Kouli (Kalidou Koulibaly), Mendy (Edouard). Tu peux leur demander, il ne faut pas avoir peur d'aller vers eux. Sur le terrain exprimes-toi, fais ton jeu et les autres qui sont venus, les nouveaux sont là pour jouer, apporter leur savoir. C'est de très grands joueurs, s'ils sont appelés, cela veut dire qu'aujourd'hui, ils méritent de jouer dans n'importe quelle équipe nationale au monde."

S'agissant de l'arrivée du gardien de but de Reims, Yehvann Diouf, le double Ballon d'Or africain reste optimiste. "C'est un Sénégalais, on le regardait depuis longtemps. C'est sûr que les places vont être très chères, on le sait. Mais s'il est venu aussi, c'est pour adhérer à un groupe qui a beaucoup gagné avant. On compte sur lui, c'est un très grand gardien et il fait partie de l'avenir du football sénégalais. On compte vraiment sur lui."