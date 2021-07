Diourbel: Des visiteurs non identifiés cambriolent le Tribunal de Grande instance et... Le Tribunal de Grande instance de Diourbel a été vandalisé par des malfrats. Les bureaux du Président, du Procureur, de l’Assesseur du Procureur, du Greffier en chef et le Secrétariat ont été pris pour cibles par des visiteurs indésirables dans la nuit de samedi à dimanche, rapporte emedia.

Rédigé par leral.net le Mardi 20 Juillet 2021 à 06:56 | | 0 commentaire(s)|

Les malfrats seraient probablement à la recherche de dossiers sensibles pendants devant cette juridiction régionale. Car, des tiroirs sont ouverts, des classeurs et documents éparpillés à même le sol, rapporte Radio Sénégal.



Pour rappel, le Tribunal de Grande instance de Diourbel a été incendié lors des émeutes de mars dernier. Heureusement, les autorités judiciaires ne laissent jamais aucun document contenant des affaires en instance estampillées grave dans leurs bureaux.



Les individus non encore identifiés, sont toujours en cavale. Les lieux sont pourtant bien sécurisés de jour comme de nuit par les éléments du commissariat du corps urbain de Diourbel, appuyés par des Agents de sécurité de proximité (ASP). Toutefois, l’enquête suit son cours.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos