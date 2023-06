Diourbel - Pape Modou Fall gratifie les éleveurs d’un mini forage pour soulager leur peine Interpelé par le collectif des éleveurs de la commune de Diourbel sur le manque d’eau crucial auquel ils sont souvent confrontés au niveau des foirails de la commune de Diourbel qui accueillent des milliers de bêtes , surtout, en cette période de Tabaski , le Directeur de l’emploi , président du parti Deg Mo Worr et président de la coalition Samm Sunu Rew , Pape Modou Fall , n’a pas tardé à les gratifier d’un mini-forage d’une capacité de 3000 m3 pour les sortir définitivement de cette pénible situation.

A la cérémonie de réception, de ce mini-forage que le Directeur de l’emploi, président du parti Deg Mo Woor et président de la coalition Samm Sunu Rew, Pape Modou Fall, à mis à la disposition du collectif des éleveurs de Diourbel pour les mettre à l’abri du manque d’eau qui , souvent , les tenaillait au niveau des foirails , un mini forage.

’administrateur du parti Deg Mo Woor , Moustapha Niang , qui représentait ce grand serviteur de la nation , a fait savoir que ce forage, c’est une réalisation qui vient à son heure parce que c’est une vieille doléance des éleveurs de la commune de Diourbel qui n’a jamais été satisfaite.



« Ce forage vient à son heure, a-t-il soutenu, surtout, en ces moments de canicule, ces moments de la fête de Tabaski. Il va permettre aux éleveurs de s’approvisionner correctement et librement en eau. »



A l’approche de la Tabaski, a-t-il fait noter, il y a des milliers de moutons qui affluent aux foirails de Diourbel et l’eau se fait rare. Parce qu’il n’y a pas de bornes fontaine dans les parages pour trouver le liquide précieux. Et souligne que c’était la croix et la bannière pour les éleveurs de se ravitailler en eau.



Sans oublier d’expliquer que c’est ainsi l’espoir du Baol, le Directeur de l’emploi, Pape Modou Fall , a été interpelé par le collectif des éleveurs et qui n’a pas tardé à réagir favorablement à leur doléance

