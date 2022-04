Diourbel - Saër Diop sur les Législatives «Le président, avec tout ce qu’il est en train de faire pour le Sénégal, mérite une majorité confortable» Saër Diop, Directeur général de l’Aeme (Agence pour l’économie et la maîtrise de l’énergie), responsable politique, à Diourbel, membre de la famille politique de la présidente Aminata Tall, directeur de campagne de la coalition Benno bokk yakaar pour les Locales, qui prenait la parole lors de l’assemblée générale d’évaluation qu’ils ont organisée, a soutenu que le président de la République, Macky Sall, avec tout le travail qu’il est en train de faire pour Diourbel et pour tout le Sénégal, mérite que la coalition Benno bokk yakaar soit largement majoritaire à l’Assemblée nationale.

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Avril 2022 à 10:18 | | 0 commentaire(s)|

À cette rencontre politique, le Directeur général de l’Aeme (Agence pour l’économie et la maîtrise), Saër Diop, responsable politique à Diourbel, a soutenu que le président de la République, avec tout le travail qu’il est en train de faire au niveau de Diourbel, au niveau du Sénégal, mérite que la coalition Benno bokk yakaar soit largement majoritaire à l’Assemblée nationale.



En ce sens, a-t-il dit, ils se doivent de gagner le pari de mobiliser le maximum de parrains. Tout en rappelant qu’en 2018, leur entité politique, sous la coordination de madame la présidente Aminata Tall, avait collecté plus de 60 mille parrains. Ce qui était déjà largement suffisant pour parrainer le Président Macky Sall, a-t-il fait remarquer.



Donc, aujourd’hui, leur grande intention, a-t-il fait part, c’est de suivre ses pas en mobilisant le maximum de parrainage pour montrer qu’ils sont encore debout pour donner une large victoire au Président Macky Sall lors des élections législatives.



Il a aussi officiellement dit que leur entité politique est déjà candidat à la candidature pour les élections législatives. Et vont proposer des candidats en déposant leurs dossiers de candidature pour qu’ils aient au moins un représentant au niveau de ceux qui seront élus demain.



Par ailleurs, le Dg de l’Aeme a cloué la boucle en mettant à la disposition de ses militants de la commune et du département, 3 millions Cfa convertis en sucre pour les besoins du mois béni de Ramadan, un mois de partage, de solidarité et de pardon

Tribune



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook