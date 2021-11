Diourbel - Trafic De Drogue : 4 plants de chanvre indien découverts chez un conducteur de “Jakarta’’

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Novembre 2021 à 09:47 | | 0 commentaire(s)|

F. Diouf est, depuis avant-hier nuit, en garder en vue dans les locaux de la Brigade régionale de stupéfiants (BRS) de Diourbel. Quatre plants de chanvre indien ont été découverts dans son domicile par les limiers, lors de leur descente chez lui. Pendant longtemps, des rumeurs faisaient état d’un trafic de drogue dans la commune de Ngabou, une localité de la région de Diourbel, nous apprend Enquête.



Un dealer y entretenait un petit champ de chanvre indien. Les éléments de la Brigade régionale de stupéfiants (BRS),

un démembrement régional de la Direction de l'office central de répression du trafic illicite des stupéfiants - (DOCRTIS) de cette localité du Baol ont pris très au sérieux ces rumeurs.



Ainsi, les hommes de l'adjudant Faye ont décidé de mener en toute discrétion leur enquête. Ils ont mis en avant des techniques d’enquête très modernes afin de mettre la main sur le suspect, le cas échant ou de faire taire les rumeurs, au cas contraire.



Selon des informations du journal, après avoir exploité un renseignement sûr d’une source digne de foi sur la culture

de cannabis dans une maison dans la localité de Ngabou, les limiers ont effectué une descente inopinée dans le domicile du suspect, avant-hier jeudi vers 21 h.



Sur place, renseignent nos interlocuteurs, ils ont découvert quatre plants de cannabis presque en maturation éparpillés dans différents endroits de la maison. Leurs placements, ne créaient l’ombre d’aucun doute sur leur origine. Au contraire, c’est comme si elles étaient des plantes sauvages, comme on en trouve dans beaucoup de maisons.



Cependant, le mis en cause avait réussi, à l’arrivée des hommes en tenue, à prendre la clef des champs. Mais sa cavale n’a duré que le temps d’une rose, car il a été finalement cueilli et emmené dans les locaux de la brigade pour les besoins de son audition.



Selon les premiers les éléments de l’enquête, il s’identifie au nom de F. Diouf alias “Fallou Maronne’’. Il est né en 1992. Ce conducteur de “moto -Jakarta’’ est marié et père de deux enfants. Il a été placé en garde à vue. Au terme de son audition, il sera déféré au parquet pour probablement les délits de culture de chanvre indien.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos