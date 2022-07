Diourbel - duel entre Fatou Diané et Khadim Guèye : la nièce défie son oncle maternel Rien ne devait les opposer. Mais, la politique les met présentement face à face. Fatou Diané va croiser le fer avec son oncle maternel Abdou Khadim Guèye. Coordonnatrice du Programme de micro-finance islamique du Sénégal (Promise), elle a été choisie par le Président Macky Sall pour être la colistière de Malick Fall, tête de liste départementale de la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby), pour venir à bout de la tête de liste de l’inter-coalition Wallu-Yewwi.



Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Juillet 2022 à 11:25 | | 0 commentaire(s)|

Comme son cousin de mari, Moustapha Guèye, qui avait été battu par son oncle Abdou Khadim Guèye lors des élections départementales de janvier 2022, Fatou Diané risque d’être défaite si le chef de file de la coalition Benno ne s’investit pas. C’est parce que dans le département de Diourbel qui compte 12 013 électeurs, la plupart des responsables de l’Apr ne jouent pas franc jeu.



D’ailleurs, en sourdine, beaucoup d’entre eux menacent avec leurs sympathisants et militants de sanctionner négativement la liste de Benno. Par leurs actes, ils entendent, disent-ils, se venger des votes-sanctions que le camp de Fatou Diané et de son mari avaient faits à Dame Diop jusqu’à lui faire perdre le fauteuil de maire de la commune de Diourbel qu’il briguait en janvier 2022.



Il s’y ajoute que l’adversaire en face est un vieux briscard de la politique. Ancien du Parti socialiste et militant du Pds avant l’alternance de 2000, Abdou Khadim Guèye a déjoué tous les pronostics en battant la coalition Benno bokk yaakaar lors des dernières élections départementales. Ancien professeur de Mathématiques, Abdou Khadim Guèye est l’un des rares anciens ministres de Wade à n’avoir pas transhumé. Septuagénaire, l’homme est très respecté dans le département.



Sa nièce, ancienne du Parti démocratique sénégalais, est une économiste, docteur en stabilité financière et développement économique obtenu à l’université Aix-en Provence et à l’Université ExMarseille, en France.

Bes Bi



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook