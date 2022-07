Diourbel : le mandataire de la coalition Aar Sénégal pour une sanction de Benno Les candidats de la coalition Aar Senegal ont été présentés au cours d’une conférence de presse .Il s’agit du Dr Cheikh Gadiaga et de Sokhna Anta Dme, petite fille de Serigne Abdourahmane Dème. Le mandataire de la coalition Aar Sénégal, Mamadou Dioum dit Diomaye, a fait face à la presse pour présenter la tête de liste de la coalition AAR (Alternative pour une assemblée de rupture). Sud quotidien



Il s’agit selon lui d’une coalition composée par des leaders dont on peut citer la tête de liste, le ministre Thierno Alassane Sall, Dr Abdourahmane Diouf Awale ,le juge Ibrahima Hamidou Dème ensuite les deux députés qui se sont plus distingués lors de la 14 législature, Thierno Bocoum et Cheikh Omar Sy.



Les candidats de cette liste sont Dr Cheikh Gadiaga mais aussi Sokhna Anta Dème .Pour Dioum, leur coalition est basée sur deux P. Il s’agit des profils qui vont exécuter les programmes de l’Assemblée. « Cela nous a poussé au niveau national et local de choisir le jeune Dr Cheikh Gadiaga qui s’est engagé en politique pour soutenir Diourbel. Dans le contrat de législature, nous avons 14 engagements pour la 14ème législature. Dans ces 14 engagements, nous avons dit qu’il faut soutenir les « domou daara ». C’est la raison pour laquelle nous avons choisi une petite fille de Cheikh Mouhamadou Dème ».



Le mandataire de la coalition Aar a par ailleurs lancé des piques aux candidats de la coalition Benno que sont le député maire Malick Fall qu’il accuse d’avoir utilisé la question de l’homosexualité pour remporter les élections locales mais aussi le discours de la coordonnatrice du Promise qui aurait dit qu’elle ne veut pas de poste de député.



Ainsi, il demande aux populations de Diourbel de sanctionner la liste de la coalition Benno. A l’endroit de l’opposition Wallu-Yewwi incarnée par Abdou khadim Guèye, il soutient qu’il a exercé toutes les responsabilités.



Selon lui, il est à la tête du conseil départemental depuis 2014 mais les papiers administratifs sont convoyés a Dakar afin qu’il les signe.



