Diourbel : ouf de soulagement des chefs de village, après un retard de paiement de 4 mois de leurs indemnités

Plus de 400 chefs de village du département de Diourbel ont convergé hier vers les locaux de la Préfecture pour recevoir le rappel de leurs indemnités après un retard de 4 mois.



Le Coordonnateur régional des chefs de village de Diourbel, informe qu’ils ont adopté un calme olympien, malgré ce retard de longue durée parce qu’ils ont compris que ce sont des situations économiques qui l’exigent. Pour Moussa Amy Dieng, par ailleurs porte-parole de la Coordination nationale des chefs de village du Sénégal, ils vont recevoir chaque mois une indemnité de 50 mille francs Cfa pendant 12 mois, relate LeQuotidien.



«Notre mission première c’est de servir l’Etat dans les villages. Cette somme que nous recevons peut être considérée comme un salaire mais il ne faut pas faire un amalgame entre salaire et indemnité. Nous avons des indemnités, d’autant plus que le salarié a le droit, à partir du 8 du mois, s’il n’a pas perçu son dû, de le crier sur tous les toits ; mais nous, nous avons juste des indemnités», a-t-il détaillé.