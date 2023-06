Diourbel : près de 42.000 moutons déjà enregistrés

Quelque 42.000 moutons sont exposés sur les marchés de la région de Diourbel (centre) sur une prévision de 95 000 têtes attendues sur le territorial régional, a indiqué la cheffe du service régional de l’élevage et des productions animales de Diourbel, Mame Diarra Ndiaye.



‘’Concernant le niveau d’approvisionnement, on est actuellement autour de 42 000 têtes de moutons qui sont présents sur le marché avec un objectif initial de 95 000 têtes qui était fixé’’, a-t-elle déclaré, lors d’un entretien avec l’APS.



A la même période de l’année dernière, 36 000 têtes avaient été recensées par le service régional de l’élevage. ‘’Donc on peut dire que l’évolution est quand même favorable pour que, dans les jours à venir, on puisse atteindre les objectifs’’, a-t-elle ajouté.



Selon elle, dans la région de Diourbel, ‘’les éleveurs ont l’habitude de venir cinq jours avant l’évènement’’. ‘’Il s’y ajoute également que, chaque année, le nombre de personnes qui élèvent leurs propres moutons pour la Tabaski devient de plus en plus important’’, a-t-elle relevé.



Elle a toutefois indiqué que ‘’pour parer à toute éventualité, le ministère de l’Elevage et des Productions animales a fait appel aux vendeurs maliens et mauritaniens dont certains sont présents sur le territoire national, notamment à Diourbel’’.



Elle a par ailleurs signalé que 17 points de vente ont été officiellement mis en place sur le territoire de la région, dont 10 à Mbacké, 4 à Bambey et 3 à Diourbel.

Aps