Diourbel-tournée économique du gouverneur du 3 mai au 14 juin : Ibrahima Fall veut au contact de ses administrés et de leurs doléances Le gouverneur de la région de Diourbel, Ibrahima Fall, a convoqué, ce mercredi à Diourbel, un Crd (comité régional de développement) consacré à la tournée économique qu’il compte effectuer dans le territoire régional du 3 mai au 14 juin. Cette rencontre a permis au gouverneur et à ses collaborateurs, de voir ensemble le bon format pour la réussite du projet.

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Avril 2023 à 10:14 | | 0 commentaire(s)|

Le gouverneur de la région de Diourbel, Ibrahima Fall, qui a décidé de faire une tournée économique au niveau de la région , à partir du 3 mai jusqu’au 14 juin. Il a fait savoir que depuis son installation, le 5 juillet 2022, comme gouverneur de la région de Diourbel, il a certes rendu des visites de courtoisie auprès des autorités notables, mais cela n’empêche qu’il trouve normal et important d’aller à la rencontre aussi des populations



Et D’après le quotidien « Tribune », ce sera à travers une tournée économique au niveau de l’ensemble des communes de la région, pour visiter les réalisations de l’État et des communes ; mais également, les initiatives communautaires pour recueillir les doléances des populations.



Et voir au niveau régional quelles sont les solutions qui pourront être apportées et le cas échéant, si c’est des préoccupations au niveau central, rédiger un rapport qui sera transmis aux autorités centrales.



Et le troisième objectif de la tournée, at-il fait noter, c’est pour avoir un tableau de bord qui doit guider sa gouvernance à la tête de la région. Ce qui lui permettra d’évaluer le travail qui se fait durant son séjour au niveau de la région de Diourbel.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook