Diowol Noyade de trois garçons dans le fleuve Sénégal Le dernier corps retrouvé 3 semaines plus tard Dans la nuit du samedi 21 mai, trois jeunes garçons, revenant d’un concert à Diowol Worgo, s’étaient noyés dans le fleuve Sénégal. Quelques jours après, deux corps ont été retrouvés, mais le troisième était dans les eaux jusqu’à hier. Alors que les recherches étaient suspendues car un corps qui lui ressemblait avait été retrouvé sur les berges de Kaédi, un jour avant qu’il ne soit retrouvé.

Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Juin 2022 à 10:52 | | 0 commentaire(s)|

Suite et pas fin de l’histoire des trois garçons noyés dans le fleuve Sénégal au mois de mai dernier. Après le repêchage et l’inhumation de deux corps, le troisième était toujours recherché. Quinze jours après le drame, un corps a été retrouvé sur les berges de Kaédi (Mauritanie). Avec l’autorisation des autorités, il a été inhumé de sitôt et considéré comme le troisième garçon qui s’était noyé.



A Diowol Réwo (Mauritanie) et Diowol Worgo (Sénégal) et dans les villages environnants, tout le monde croyait que c’était le troisième garçon recherché qui a été inhumé en Mauritanie. Mais à la surprise générale, hier vers 11 heures, des jeunes qui longeaient le long du fleuve Sénégal ont découvert un nouveau corps. Le même objet identifiant, un bracelet au bras, qui avait fait que le cadavre retrouvé à Kaédi fut considéré comme celui du troisième, était sur le corps nouvellement retrouvé.



Le dernier garçon a été trouvé à environ 700 mètres des lieux de la noyade. Les populations n’en revenaient pas après que plusieurs personnes ont certifié qu’il est le troisième garçon du groupe.



Pour éviter une erreur, les notables ont consulté de nombreux témoins pour avoir des assurances sur l’identité de l’individu. Et c’est le téléphone retrouvé dans la poche du défunt qui a mis fin au doute.



Après avoir informé les autorités judiciaires de la Mauritanie, les populations ont accompagné le jeune garçon à sa dernière demeure. En dépit de la douleur, les deux Diowol se sont sentis libérés après avoir retrouvé et inhumé leur enfant gardé par le fleuve depuis le mois de mai.



Mais cette libération est de courte durée car elles replongent dans des communiqués pour trouver les parents d’un garçon retrouvé mort dans le fleuve Sénégal, qui a sa sépulture à Diowol Réwo.

Le Quotidien



