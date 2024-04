Dircab du Président Bassirou Diomaye : Quand Mary Teuw Niane racontait en mode No stress des anecdotes liées à son prénom En août 2021,à la veille des élections locales auxquelles il tenait vaille que vaille à prendre part, le Professeur Mary Teuw Niane, alors président du Conseil d’administration de Petrosen, avait accordé une interview à EnQuête. Dans cet extrait du journal , le Directeur de cabinet du Président Bassirou Diomaye Faye , Mary Teuw Niane revient en mode No stress sur des anecdotes liées à son prénom

Question de « EnQuête » : Quelle est l’origine de votre prénom ?





Mary Teuw Niane rit et répond : Il me porte bonheur pour deux raisons. Parce que j’aime ce prénom-là. J’avais été orienté à l’école normale des jeunes filles quand j’ai terminé ma classe de 3e.



C’est à travers tous les problèmes qui en ont résulté que je suis allé faire la classe de Seconde. Ce qui m’a conduit là où je suis actuellement.



La deuxième chose, les gens, quand il voit mon prénom, mettent madame. Un jour, j’étais dans mon bureau à l’UGB, mes étudiants, les doctorants sont venus en courant pour me dire que l’Université Buffalo m’a répertorié parmi les black women mathematician.



Souvent, je reçois des lettres venant de l’étranger et on met madame. Parfois, le Teuw fait penser à un Chinois. Et les Chinois de l’étranger, quand ils sont dans des organismes scientifiques m’écrivent.



Je porte le prénom de mon oncle. Ce dernier est l’homonyme de quelqu’un de Gandiol. On ne trouve ce prénom qu’à Gandiol et Saint-Louis, mais il est mal transcrit.



Logiquement, c’est Maritew. Ibrahima Thioub m’a dit que, dans ces recherches, il a trouvé quelqu’un du nom de de Marithow. Il me dit que ce doit être un des homonymes de mes homonymes.

J’aime bien ce prénom. C’est un identifiant saint-louisien.



