Direct chez Sidy Lamine : "Depuis Abdou Aziz Dabakh, on n'avait pas eu au Sénégal un homme comme Sidy Lamine Niasse" La Nation sénégalaise est encore sous le choc après l’annonce du décès de Sidy Lamine NIASSE, président

du groupe WALFADJRI. Le choc de son décès a bouleversé terrible et bouleversé tous les Sénégalais qui estiment depuis Abdou Aziz Sy Dabakh, ils n'ont pas connu un homme véridique comme Sidy Lamine Niasse.que la communauté des défenseurs des droits humains.

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Décembre 2018 à 15:23



