Direction Générale du Budget, l'incorruptible Massamba Dieng fait déjà peur aux hommes du " Système" par Pr Babacar Diouf

L'intégrité, la rigueur et la compétence de Massamba Dieng ne se discutent pas. Tous ceux qui connaissent la personne sont unanimes sur ses qualités. Partout où il est passé, il a laissé son empreinte, c'est un homme incorruptible.



Ce témoignage de Cheikh Kassé, maire de Nguelou de 2009 à 2022 est révélateur. " Je pense en mon âme et conscience que Mr Massamba Dieng inspecteur du trésor ayant servi au Trésor Régional de Kaolack avant d'être nommé magistrat à la Cour des comptes préférerait manger des cailloux que de jouer trahir son serment. Je ne témoigne que de ce que je connais de lui : on a travaillé durant son séjour au trésor de Kaolack, étant maire d'une commune et lui, adjoint au Trésorier Payeur Régional chargé de certaines communes dont la nôtre. Un homme compétent, rigoureux et très regardant pour le respect des textes. Je n'ai jamais décelé un comportement de sa part qui pourrait ternir son image. "



Il est alors évident que sa nomination dérange tous les adeptes de la corruption et des moultes malversations. Cela expliquerait les accusations portées contre lui par certains hommes politiques et leurs complices des médias.



"Afrique Confidentielle du 13 mars 2025" (un autre torchon de Macky Sall) est allé dans cette logique par des grossièretés, qualifiant sa nomination de scandaleuse.

Mais tout, dans cet article, relève de diffamation, d'un agencement de faussetés sans aucune cohérence.



L'implication du nouveau Directeur général du budget dans la rédaction du rapport de la Cour des Comptes sur les finances publiques ( 2019-2024) est considérée par le journal comme une " récompense".



" Pour falsifier ce rapport rendu public, certains membres de la Cour auraient accepté de jouer le jeu en échange de promesses de promotions. Ces derniers ont d’abord été nommés à la Cour des comptes, où ils ont participé à la rédaction d’un rapport incriminant des institutions dont la Direction Générale du Budget (DGB) sous l’ancien régime. Une fois le « sale boulot » accompli, les récompenses ont commencé à tomber. Le premier à bénéficier de ces promotions est Massamba Dieng." écrit Afrique Confidentielle.



Il aurait fallu à l'auteur de l'article de vérifier " Quand et Comment" Massamba Dieng est arrivé à la Cour des Comptes, pour éviter d'écrire de telles inepties. C'est totalement faux de dire qu'il a été nommé à cette Cour. L'entrée dans cette institution se fait par deux voies : le concours et le tour extérieur ( nomination). Massamba est entré par la première et sous le régime du Président Macky Sall. Il n'est donc pas redevable à l'actuel régime.



De Secrétaire d'administration à Inspecteur du Trésor, puis magistrat à la Cour des Comptes, ce sont des concours sélectifs auxquels il a réussi.

Par ailleurs, Massamba Dieng est un économiste, est titulaire d'une maîtrise en Sciences Économiques et Gestion, et d’un diplôme des Hautes études en Gestion de la Politique économique de l’Université de Cocody ( Abidjan). Son cursus universitaire et professionnel plaident en sa faveur.



C'est encore plus ridicule quand des personnes disent connaître ce que le Directeur général, qui n'a pas encore pris fonction, compte faire. Dans le passage suivant, l'auteur de l'article se lance dans une calomnie ridicule. " (...) Dieng aurait été choisi pour « terminer le travail ». Son rôle serait de « nettoyer » les dossiers sensibles et de s’assurer que les conclusions du rapport de la Cour des comptes ne puissent pas être contestées. Cette manœuvre soulève des inquiétudes quant à une possible falsification des documents ou à une destruction d’éléments compromettants pour le nouveau régime. "



C'est abject de se réfugier derrière le conditionnel pour faire des accusations aussi graves contre un homme digne et responsable, qui a bénéficié de la confiance du Président de la République.



M. Dieng n'est ni chef de mission, ni rapporteur dans ce rapport de la Cour des Comptes. Son nom y figure parce qu'il a participé à la délibération. Mieux, ceux qui connaissent les règles qui régissent cette institution et le fonctionnement de l'administration de façon générale, savent que les décisions sont collégiales. Personne, même le Président de la Cour, ne peut imposer quelque chose.



Et pour discréditer davantage le nouveau Directeur général du budget, le journal lui colle une étiquette politique. (...) Le sieur Dieng a été tête de liste d’opposition avec le mouvement And Takhawou Nguekhokh aux municipales de 2014. C’est un politicien encagoulé, qui confirme avec cette nomination ce que l’APR a toujours dit : ce rapport de la Cour n’a aucune valeur " peut-on lire dans le journal.



C'est totalement faux, voire puéril !!!!



En 2014, Massamba Dieng était Inspecteur du Trésor, une profession qui ne lui empêchait pas d'être candidat à une élection. Mais, il n'était même pas tête de liste comme l'a écrit le journal. D'après nos sources, Massamba a commencé à mener des combats contre le bradage du foncier à Nguékhokh en 2002 alors qu’il était étudiant. En 2012, il a permis de récupérer des terres qui ont finalement servi à la construction d'équipements sociaux pour la commune. C'est dans ce contexte que Pape Diouf ( actuel maire et encore vivant) lui a demandé de faire partie de sa liste, pour pouvoir gérer le foncier de façon transparente. Il a répondu favorablement à sa demande et leur liste a remporté les élections municipales de 2014.



Les témoignages recueillis auprès de conseillers municipaux sont très positifs: " Massamba était intransigeant sur le respect des textes et de l'intérêt général de la communauté. Pendant toute la période qu'il a été conseiller municipal, il n'a bénéficié d'aucun avantage, ni un terrain ou autre avantage. Il n'était dans aucun camp politique, son seul objectif était de contribuer au développement de sa localité où il a réussi à faire annuler des lotissements irréguliers, crachant toujours sur le pain qu'on lui proposait."

Il n'a jamais milité dans un parti politique, encore moins caressé ce rêve.



Une autre source nous révèle qu'il a été contacté par des jeunes et des hommes politiques pour diriger une liste aux élections municipales qui devraient se tenir en 2019. Il a poliment décliné l'offre et dit à ces personnes qu'il n'a pas l'ambition d'être maire puisqu'il a un projet de carrière professionnelle incompatible avec un militantisme politique.



Un de ses proches nous révèle : " En 2002, alors qu'il était au cycle B de l'ENA, il a découvert la Cour des Comptes lors d'un cours sur le contrôle de l'administration. C'est en ce moment que le virus l'a pénétré et il a juré intégrer un jour cette institution."

C'est alors ce rêve de jeune cadre qu'il a réalisé en réussissant au concours en 2020.



En vérité, le choix porté par le Président Bassirou Diomaye Faye sur Massamba Dieng est un excellent casting pour cette station.



Pr Babacar Diouf ,

Professeur d'histoire et de géographie au lycée de Nguékhokh