Direction des bourses : Lansana Konaté fait des révélations et charge Cheikh Oumar Hann Lansana Konaté démissionnaire de son poste Directeur des bourses, jeudi, a fait des révélations sur la gestion des ressources, et charge le ministre de l’Enseignement supérieur Cheikh Oumar Hann, dans une lettre qu’il a publiée.

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Décembre 2019 à 10:41 | | 0 commentaire(s)|

« De manière générale, la situation de l’Ucad est caractérisée par l’anarchie qui règne au niveau des masters. Il n’est pas acceptable qu’il soit demandé au directeur des bourses d’acheter chaque année, la paix en suppléant aux défaillances de tout un système par des paiements indus et cela sans couverture », a écrit-il, dans une lettre consultée par Libération.

« L’avenue Cheikh Anta Diop est envahie au quotidien par des soi-disant collectifs dont la légalité reste douteuse. Si on ajoute à cela les propos de nos honorables députés lors de votre passage à l’Assemblée nationale (confier la gestion des bourses au Coud) et vos propos à savoir que ce sont les bourses qui constituent la tache noire qui risque de réduire les efforts consentis jusqu’ici, je me dois de mettre tout le monde à l’aise en me démettant de mon poste de directeur », a-t-il expliqué.

Et de révéler, « Je passerai sous silence la question logistique. Pour anecdote, une direction qui gère quelques 70 milliards FCFA ne peut même pas disposer d’une ligne téléphonique. La connexion wifi dépend de celle du Trésor. Nous avons toujours décrié la qualité du personnel affecté à la direction des bourses, qui, quelque part, peut-être considéré comme réceptacle de tout ce dont ne veulent pas les autres directions du ministère de l’Enseignement supérieur ».

« Les états de paiement sont des documents qui renforcent les données à caractère personnel et qui, par conséquent, ne devraient, en aucun cas, se retrouver entre les mains des étudiants y compris mes délégués d’amicales comme cela a été le cas avec les derniers états de l’Ucad ».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos