Direction générale du 3Fpt : Mme Sophie Diallo passe le témoin à Dr Babo Amadou Ba

Mercredi 5 Juin 2024

Selon une publication sur le réseau social Linkedin, la cérémonie s'est déroulée en présence du président du Conseil d'administration et du Directeur de l’Administration générale et de l’équipement du Ministère de la Formation professionnelle (Mfp), du premier conseiller technique du ministère de la Formation professionnelle, du personnel du 3Fpt et des amis alliés des directeurs.



Ainsi, dans son discours, Mme Sophie Diallo a rappelé les réalisations considérables du 3Fpt durant son mandat. « Je voudrais rappeler quelques réalisations considérables effectuées en deux années, de 2022 à mai 2024. En effet, grâce à ses partenaires et à la mobilisation de son personnel talentueux et dévoué, le 3Fpt a pu accompagner entre 2022 et mai 2024 la formation de 269.600 bénéficiaires, soit 64,5% des 417.907 bénéficiaires de la période de 2016 à mai 2024 », a-t-elle souligné.



Mme Diallo a conclu son intervention en souhaitant bonne chance à son successeur, Dr Babo Amadou Ba, et lui a exprimé ses vœux de succès dans l’accomplissement de ses nouvelles missions. Prenant la parole, Dr Babo Amadou Ba a exprimé son engagement envers les valeurs et les objectifs du 3Fpt.



« Je vous rejoins, en toute humilité et vous invite à travailler, main dans la main, avec comme sacerdoce, l’intelligence collaborative, l’agilité dans l’action et la responsabilité dans les interventions », a-t-il martelé. Dr Ba a insisté sur l’importance de la collaboration et de la cohésion au sein de l'équipe pour atteindre les objectifs fixés. Le nouveau Directeur général a clôturé la cérémonie avec un message rassembleur.



« Ensemble, nous formerons une équipe dynamique, solidaire et déterminée à accomplir pleinement notre mission telle que l’a prescrit Son Excellence Monsieur le Président de la République Bassirou Diomaye Faye dans le concept du Jub, Jubbal, Jubbanti», a-t-il déclaré.

Adou FAYE





