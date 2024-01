Directoire de campagne de Amadou Ba : Niasse, Aminata Mbengue Ndiaye, ADD, Mame Diop pour affûter les stratégies Pour affûter les stratégies de campagne de leur candidat Amadou Ba, Moustapha Niasse occupe la tête du pôle Stratégies et sera assisté par Aminata Mbengue Ndiaye, Abdoulaye Daouda Diallo et Amadou Mame Diop, trois présidents d’institution. C’est le quotidien Bes Bi qui nous souffle cette information.

Selon le journal, en prélude à l’élection présidentielle du 25 février, la coalition Benno bokk yaakaar a procédé samedi à la mise en place de 15 pôles pour la campagne électorale de Amadou Ba.



Le candidat de Bby qui était présent au siège de l’Apr, a assisté aux choix des pôles : Il s’agit, entre autres, du pôle communication, du pôle juridique, du pôle stratégique, du pôle mobilisation, du pôle féminin...



Moustapha Niasse occupe la tête du pôle Stratégies et sera assisté par Aminata Mbengue Ndiaye, Abdoulaye Daouda Diallo et Amadou Mame Diop, trois présidents d’institution.



Le Secrétariat exécutif élargi de la coalition se réunira vendredi prochain pour donner la composition de chaque pôle, nous dit Bes Bi



