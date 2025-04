Disparition de Joseph Mathiam : Le Sénégal rend hommage à une figure historique du sport et de la jeunesse Le Sénégal a perdu l’une de ses grandes figures du monde sportif et de l’engagement citoyen. Joseph Mathiam, ancien ministre des Sports, s’est éteint, laissant derrière lui un legs précieux dans le domaine du sport et de la jeunesse. La nouvelle de son décès a suscité une vive émotion au sein de la classe politique et du mouvement associatif.

Selon "lesoleil.sn", la ministre des Sports, Khady Diène Gaye, a exprimé sa profonde tristesse à l’annonce de cette perte. « Le Sénégal perd avec lui un grand serviteur de la nation », a-t-elle déclaré, rendant hommage à une personnalité qui a durablement marqué plusieurs générations, par son engagement et sa vision.



Nommé au début des années 70 par le président Léopold Sédar Senghor, Joseph Mathiam a joué un rôle de pionnier dans la structuration des politiques sportives et jeunesse du pays.



Il fut notamment l’initiateur des États Généraux du Sport organisés au stade Blaise Diagne, le promoteur des Semaines nationales de la Jeunesse et de la Culture, ainsi que l’artisan de la relance du Conseil National de la Jeunesse. Ces initiatives ont largement contribué à ancrer la jeunesse au cœur des priorités de l’État.



Sur sa page Facebook officielle, la ministre Khady Diène Gaye a également salué « un parcours remarquable et un engagement constant pour le leadership du Sénégal sur la scène internationale », avant d’adresser ses condoléances émues à la famille de l’illustre disparu, à ses proches et à toute la nation sénégalaise.



Comme le souligne "lesoleil.sn", Joseph Mathiam laisse un héritage structurant et une empreinte durable dans les domaines du sport et de la jeunesse. La ministre a conclu son hommage par une prière : « Que le Seigneur, dans Sa Miséricorde, lui accorde le repos éternel et console ses proches dans cette épreuve. »



