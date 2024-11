Disparition de l’ancien ministre Moustapha Ba : la coalition Takku Wallu Sénégal suspend sa campagne pour 24 h.

Suite au rappel à Dieu de Moustapha Bâ, ancien ministre des Finances et du Budget du Sénégal, la coalition Takku Wallu Sénégal exprime sa profonde tristesse et son immense consternation.



Avec cette perte immense, la coalition reconnaît la disparition d’un « cadre émérite, un fonctionnaire de haut rang au service exclusif de l’État et de la République, un homme profondément humain ».



La coalition Takku Wallu Sénégal s’incline devant sa mémoire et annonce la suspension de sa campagne pour 24 h et adresse ses condoléances émues à sa famille éplorée, au Président Macky Sall et à l’ensemble du peuple sénégalais.

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Disparition-de-l-ancien-...